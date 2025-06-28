Bild: Германия подняла истребители из-за российского Ил-20М

Истребители ВВС Германии подняли в воздух из-за появления российского самолета Ил-20М в воздушном пространстве над Балтийским морем. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

Инцидент случился утром 27 июня. По данным газеты, радары НАТО засекли Ил-20М в 9:02 по местному времени (10:02 мск). Он вылетел из Калининграда и двигался в международном воздушном пространстве с выключенными транспондерами, а также не выходил на связь.

В 9:32 (10:32 мск) с авиабазы в Лаге вылетели два истребителя Eurofighter. Они установили визуальный контакт с российским самолетом в 100 км от побережья Германии. Утверждается, что Ил-20М после этого все равно продолжил двигаться на запад. В 40 км от острова Узедом самолет изменил свой курс и направился на север. Воздушное пространство Германии он не нарушил.

Как уточняет Bild, с начала года истребители НАТО уже девять раз поднимали по тревоге в связи с появлением российских самолетов. Минобороны РФ неоднократно говорило, что полеты выполняются в рамках международных правил использования воздушного пространства.