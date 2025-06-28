В Новокуйбышевске водитель сбил 10-летнего ребенка на самокате

В Новокуйбышевске полицейские проводят проверку после ДТП с несовершеннолетним, сообщили в областном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как следует из материалов Госавтоинспекции, в 13:35 (MSK+1) 49-летний водитель, управляя автомобилем BYD, напротив дома № 1 на ул. Киевской, наехал на 10-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства.

Ребенка госпитализировали с места ДТП.

Сабрина Самедова