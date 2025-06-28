Губернатор Моор поздравил жителей Тобольска с Днем города

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей Тобольска с Днем города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тобольский Кремль

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Тобольский Кремль

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Духовная столица Сибири меняется на глазах — становится современнее, комфортнее, притягательнее. Это результат общей работы: власти, бизнеса и, конечно, самих горожан. Большой вклад в развитие города вносит компания СИБУР»,— написал он в соцсетях. По его словам, экономика города опирается на такие точки роста, как «туризм, городская среда, инвестиции».

«Желаю Тобольску процветания, а жителям — здоровья, благополучия и новых поводов для гордости!»,— написал господин Моор.

Тобольск основан в 1587 году, был столицей Сибирской губернии и стал одним из духовных центров России. В нем расположены Тобольский кремль и один из крупнейших нефтегазохимических комплексов мира «ЗапСибНефтехим» (СИБУР). Население — около 102 тыс. человек.

В День города в Тобольске запланированы концерты, показ фильмов под открытым небом «Чудеса без волшебства», велопарад «Я люблю Тобольск», карнавальное шествие «Сказка начинается», ярмарки, праздничный фейерверк.

София Паникова