Между Малайзией и Казанью планируют запустить прямые рейсы

Малайзия планирует открыть прямые авиарейсы из Казани, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Об этом ТАСС сообщил директор по международному продвижению Офиса по туризму Малайзии Акбал Сетия.

Маршруты станут возможными после возобновления авиасообщения с Москвой.

«Я убежден, что Казань, Екатеринбург и Санкт-Петербург станут следующими направлениями, над открытием которых мы будем работать», — отметил Акбал Сетия. По его же мнению, маршруты хоть и не станут доступны в текущем году, их могут запустить в течение следующих нескольких лет.

Влас Северин