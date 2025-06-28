Экс-прокурор Прикамья выиграл суд о продаже земли в 24 раза дешевле кадастровой стоимости

Бывший прокурор Пермского края и экс-руководитель управления Ростехнадзора Александр Кондалов выиграл суд с теруправлением Ростехнадзора Пермского края. Как сообщает «РБК-Пермь», теперь ведомство обязано продать ему без торгов 4,1 тыс. кв. м арендуемой земли на берегу Камы возле поселка Полазна. В советские времена там находился лагерь «Росинка». Суд определил в качестве стоимости этого участка 574,9 тыс. руб., что в 24 раза дешевле установленной с 2025 года кадастровой стоимости в 13,7 млн руб.

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Участок бывшего лагеря «Росинка» возле Полазны Александр Кондалов арендует у государства с 2015 года. На праве собственности ему принадлежат 17 объектов, построенных там в2014 — 2021 годы. Среди них — нежилое здание, гостевой дом, две бани, две беседки, терраса и гараж.

Ранее спор между бывшим прокурором и Росимущества возник из-за цены актива, когда экс-чиновник хотел приобрести территорию без торгов — на основании действующего законодательства. Покупатель сослался на кадастровую стоимость в 574,9 тыс. руб., определенную на 1 января 2023 года. Ведомство потребовало 37,8 млн руб. — по состоянию на 1 июня 2024 года. В результате переоценок в январе 2025 года стоимость участка была уменьшена до 13,7 млн руб. Ленинский районный суд решил, что земля должна быть продана по цене, действовавшей до этого, то есть за 574,9 тыс. руб. Мотивировочную часть решения суда изготовили 11 июня 2025 года.

Александр Кондалов в 2000-2008 годы занимал должность сначала прокурора Пермской области, а затем и Пермского края. Затем с 2009 по 2017 год возглавлял управление Ростехнадзора. В 2019 году Ленинский суд Перми признал его виновным в превышении должностных полномочий. Александра Кондалова заочно приговорили к штрафу в 80 тыс. руб. и освободили от наказания в связи с амнистией. Как установили следователи УФСБ, на посту руководителя управления Ростехнадзора он подписал свидетельства о регистрации особо опасных производственных объектов (ОПО) одной из крупных нефтедобывающих компаний, в которых содержались заведомо ложные сведения по снижению класса опасности ОПО. Это привело к снижению затрат на их содержание, а также к уменьшению отчислений в бюджет на сумму около 100 млн руб. Кроме того, снижение класса опасности создало предпосылки к возникновению чрезвычайных ситуаций и происшествий на указанных объектах.