«Атомный выпускной» в Челябинске посетили более 7 тыс. человек

В Челябинске на «Атомном выпускном» в Центральном парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина побывали более 7 тыс. выпускников, родителей и педагогов со всего региона. Нарушений общественного порядка не зафиксировано, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

В этом году «Атомный выпускной» прошел в третий раз. Центральную часть парка закрыли для посетителей с 6 утра 27 июня до 6 утра 28 июня.

На мероприятии губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил подарки 11-классникам, набравшим 100 баллов по ЕГЭ сразу по двум предметам, пожелал «всех благ и успехов» всем выпускникам.

Хедлайнерами мероприятия стали дуэт Nansi & Sidorov и артист «Коста Лакоста». Всю ночь в парке были открыты аттракционы и фуд-корт. Одновременно работали три сцены и площадки с разными активностями. В том числе была оборудована большая игровая зона, где выпускники могли можно сразиться в гигантские шахматы или шашки, поиграть в аэробейсбол, мини-гольфь, тетрис, гигантский боулинг. Завершился «Атомный выпускной» встречей рассвета.

Всего в Челябинской области в этом году более 13,5 тыс. человек выпускаются из 11-х классов, из них около 2 тыс. претендуют на получение аттестата с отличием и медали «За особые успехи в учении» 1 или 2 степени.