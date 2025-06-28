«Норкем» просит взыскать долги за поставку полиэтиленгликолей

Арбитражный суд Нижегородской области разбирает спор группы «Норкем» (завод синтанолов в Дзержинске) с ленинградским производителем химических добавок «Полипласт Северо-запад».

Дзержинское предприятие ранее поставило контрагенту крупные партии полиэтиленгликолей и теперь требует взыскать в общей сложности почти 70 млн руб. долга. А завод «Полипласт Север-запад», которому это сырье не нужно, просит суд обязать поставщика забрать со складов якобы некачественный товар. Чтобы разобраться во взаимных претензиях заводов, была назначена судебная экспертиза по объемам и качеству поставленных химических веществ.

Иван Сергеев