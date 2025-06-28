В Приморье разбился легкомоторный самолет, пилот погиб

В районе аэродрома Новонежино в Приморском крае упал легкомоторный самолет ЗЛИН-142. Пилот погиб, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура. Ведомство проводит проверку.

Как сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура, собственник летательного аппарата передал его мужчине 1969 года рождения «для отработки навыков пилотирования». Кроме погибшего, на борту никого не было. Надзорным ведомством «организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов».

Приморским следственным отделом Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие смерть человека).

Алексей Чернышев, Владивосток