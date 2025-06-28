В Казани за сутки произошло 170 ДТП

В Казани за последние сутки зарегистрировано 170 дорожно-транспортных происшествий. Информация об этом опубликована в Telegram-канале городской Госавтоинспекции.

Раненых и погибших нет.

Из общего числа ДТП 82 случая оформлены через центры обработки, еще 28 аварий с материальным ущербом зафиксированы сотрудниками ГИБДД на местах.

За сутки задержано 10 водителей в состоянии опьянения. К административной ответственности также были привлечены 2 мотоциклиста, 2 велосипедиста и 3 человека на СИМах. В территориальные отделы полиции доставлены 3 гражданина, подозреваемых в совершении преступлений.

Влас Северин