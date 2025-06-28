В Чайковском снова выставили на продажу здание кинотеатра «Горизонт»

Бывшее здание кинотеатра «Горизонт» в Чайковском снова выставлено на продажу, свидетельствует объявление на сайте «Авито». Трехэтажное здание на ул. Ленина, 59, оценено в 18 млн руб. Площадь постройки — 2,5 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Бывшее здание кинотеатра «Горизонт» в Чайковском, фото - «Авито». Фото: Бывшее здание кинотеатра «Горизонт» в Чайковском, фото - «Авито».

Согласно объявлению, сейчас объект законсервирован. У владельцев строения имеется готовый проект создания в бывшем кинотеатре торгового центра с увеличением его площади до 6 тыс. кв. м. «Собственник не живет в данном регионе, ищем партнеров по участию в строительстве или продаем здание полностью со всеми проектами»,— отмечают авторы объявления.

Кинотеатр «Горизонт» был открыт в Чайковском в 1974 году. Как сообщало ранее местное издание «Чайковские новости», в начале 2000-х годов в здании «Горизонта» произошел пожар. В 2007 году власти Чайковского на торгах продали «Горизонт» удмуртскому предпринимателю Леониду Куранову, владеющему несколькими развлекательными заведениями в удмуртском Сарапуле. Стоимость объекта составила 16,2 млн руб. В 2023 году «Горизонт» уже выставляли на продажу за 25 млн руб.