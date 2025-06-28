МИД Турции: ЕС осознал «невыносимые последствия» конфликта на Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что европейские политики осознали «невыносимые последствия» продолжения боевых действий на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Большинство европейских стран не хотели прекращения огня по ситуации в Газе, Украине, и теперь они видят, что ситуация достигла уровня невыносимых последствий»,— сказал Хакан Фидан в эфире A-haber.

Министр также подтвердил, что Турция готова принять третий раунд российско-украинских переговоров. По его словам, стороны смогут найти компромисс в условиях прекращения огня, но для этого потребуется несколько встреч. Господин Фидан также сообщил, что президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и США Дональд Трамп поддерживают контакты по конфликту на Украине и обсуждали его на саммите НАТО в Гааге.