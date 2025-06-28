За день в России произошло три авиаинцидента

Росавиация сообщила о начале трех инцидентов, которые произошли 27 июня в Тверской, Томской областях и Краснодарском крае.

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Как рассказало ведомство в Telegram-канале, в аэропорту Сочи во время движения столкнулись cамолеты Boeing 737-800 авиакомпаний Utair и NordStar. Один из бортов крылом зацепил хвостовую часть другого воздушного судна.

В Тверской области вертолет Ми-8П авиапредприятия «Газпром авиа» совершил вынужденную посадку. Транспортная прокуратура сообщала, что причиной инцидента могла стать птица, которая попала в двигатель. На борту находились шесть человек, пилота эвакуировали спасатели и передали сотрудникам скорой помощи.

В Томской области вынужденную посадку совершил легкомоторный самолет-амфибия «Борей». Управление СКР на транспорте сообщало, что судно столкнулось с птицей, что вызвало техническую неисправность.