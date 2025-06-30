Бал искусственного интеллекта

Тема искусственного интеллекта (ИИ) стала сквозной во многих сессиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Отчасти это отражение надежд властей на технологию как на инструмент повышения производительности труда, а значит, и интенсификации всей экономической активности в РФ. Применение ИИ в различных сферах деятельности действительно расширяется, хотя его внедрение в РФ пока нельзя назвать массовым: средний уровень использования ИИ в 2024 году составил 43% (против 32% годом ранее). Государство рассчитывает на более интенсивное проникновение ИИ в компании, при этом масштабирование и развитие технологии приведет к необходимости отвечать на новые вызовы, в том числе расширением регулирования ИИ, одновременно балансируя на грани, за которой избыточные регуляторные требования начнут тормозить внедрение технологии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Одной из самых обсуждаемых тем на ПМЭФ 2025 года стал искусственный интеллект, и это неслучайно. Российские власти видят в нем инструмент повышения производительности труда, остающегося, по словам главы Минэкономики Максима Решетникова, одним из последних резервов для роста экономики. На деловом завтраке «Сбера» вице-премьер Александр Новак заявил, что все, кто занимается бизнесом, должны принять рост производительности труда в качестве национальной идеи. «Для этого нужно внедрять современное оборудование: станки, роботизированные технологии, искусственный интеллект»,— сказал он. Актуальность борьбы за производительность имеющихся мощностей и кадров после 2022 года в РФ лишь растет, подогреваемая необходимостью компенсировать нехватку импортных товаров, иностранных производств и рабочих рук.

Кроме того, государство делает ставку на искусственный интеллект — одну из сквозных цифровых технологий, способных применяться в различных областях, и как на основной драйвер технологической независимости РФ. В национальной стратегии развития ИИ в числе основных задач обозначены поддержка организаций-разработчиков, научных исследований и разработок для обеспечения опережающего развития искусственного интеллекта, а также стимулирование его внедрения в экономику и соцсферу.

ИИ в деле

На сессии, посвященной новым решениям в АПК, первый замглавы Минэкономики Максим Колесников заявил, что одним из главных вызовов для этой приоритетной для государства отрасли (как, впрочем, и для многих) является кадровый дефицит — его оценки варьируются от 143 тыс. до 200 тыс. человек, а следствием, в частности, становится рост цен на продукцию и снижение производства из-за срыва сезонных работ, отметил чиновник. По его словам, Минэкономики и Минсельхоз совместно работают над отраслевой программой повышения производительности труда 2.0 и ее технологическими аспектами. «Это и активное внедрение искусственного интеллекта во всех его проявлениях и в воздухе, и на земле. Это и беспилотные комбайны, и умные дроны, которые анализируют почву и так далее»,— пояснил он.

Дискуссии на форуме затрагивали применение искусственного интеллекта и во многих других видах деятельности: в строительстве, ЖКХ, креативной экономике, финансах, здравоохранении, образовании, госуправлении. Так, к примеру, по словам замглавы Минздрава Вадима Ванькова, технология должна выступать основой системы поддержки принятия врачебных решений. Среди направлений для использования ИИ чиновник назвал повышение качества диагностики, выявление заболеваний на ранних стадиях, персонализацию лечения, разработку новых лекарств, автоматизацию рутинных операций, повышение эффективности управления (на уровне медицинской организации, региона и федерации в целом).

В банковской сфере ИИ активно применяется в клиентском сервисе. Так, «Сбер» внедряет в свои бизнес-процессы AI-агентов (цифровых сотрудников) на базе нейросетевой модели GigaChat (нейросетевая модель, разрабатываемая «Сбером»), чтобы ускорить дистанционное обслуживание предпринимателей и повысить его качество. Перед банком стоит задача создать полноценную мультиагентную систему для быстрого и эффективного решения типовых вопросов, рассказал зампредседателя правления ПАО «Сбербанк» Александр Ведяхин.

Внедряют технологию в свою работу и госорганы. Глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что в партнерстве со «Сбером» ведомство начало применять ИИ. «В первую очередь он пока нам помогает более точно раскладывать заявки министерств и ведомств на дополнительные расходы. То есть пока он не участвует в принятии управленческих решений»,— уточнил министр. Решения на основе ИИ повышают эффективность работы госорганов и улучшают качество предоставляемых услуг, отметил вице-премьер—глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Рассчитать по уму

Согласно данным мониторинга (охватывает 19 отраслей экономики и соцсферы), проведенного Национальным центром развития искусственного интеллекта при правительстве (был создан Белым домом на базе НИУ ВШЭ для экспертного сопровождения регулирования внедрения ИИ в госуправлении и экономике), средний уровень использования ИИ в 2024 году достиг 43%, увеличившись по сравнению с 2023 годом на 11 процентных пунктов. Главными барьерами на пути внедрения ИИ-решений в докладе названы невысокая осведомленность организаций о возможностях применения технологии и финансовые ограничения. В свою очередь, целесообразность инвестиций упирается в отсутствие единых метрик эффективности применения ИИ — пока инвесторам сложно оценить отдачу от таких вложений. Решить проблему с оценкой призвана представленная на форуме Альянсом в сфере ИИ первая методика оценки финансового эффекта от внедрения технологий, основанная на лучших практиках российских компаний.

Впрочем, отсутствие осведомленности, судя по сказанному на форуме, вызывает некоторое сомнение. По словам Дмитрия Григоренко, об ИИ сейчас говорят все и во всех странах. «В искусственном интеллекте эксперты — все. Кого ни спроси, все как-то в этом соображают и готовы на эту тему дискутировать»,— иронизировал куратор цифровой повестки Белого дома. Вопрос заключается в готовности переходить от обсуждений к внедрению, отметил чиновник. В свою очередь, Белый дом в отношении госорганов применяет системный подход — например, во всех программах цифрового развития регионов и федеральных ведомств есть обязательный пункт о внедрении решения на основе ИИ, рассказал вице-премьер.

К внедрению искусственного интеллекта надо подходить с умом, оно не должно стать самоцелью, неоднократно обращали внимание участники дискуссий. Где-то важен искусственный интеллект, а где-то — естественный, важно соблюдать баланс между ними, полагает гендиректор «СКБ Контур» Михаил Сродных. По его словам, в настоящее время происходит плавный переход от процессной модели в бизнесе к ролевой, где-то требуются креативный подход и ответственность — и тут нужен человек и естественный интеллект, а где-то необходимо решать рутинные и простые задачи — их можно доверить нейросетям. Наибольший профит дает синергия человека с ИИ, считает он.

По словам директора по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекса» Александра Крайнова, чаще всего компании применяют генеративный ИИ (создает тексты, видео, изображения) для поиска информации и аналитики баз документов. Если же говорить не о массовых ИИ-продуктах, рассчитанных для любого сервиса, то искусственный интеллект нельзя отнести к абсолютно универсальным инструментам для бизнеса, полагает он. «Если у вас нет какой-то очень дорогой функции, связанной с рутинными задачами людей, которую вы хотите оптимизировать, либо точно измеримого показателя, улучшение которого на 2–3% серьезнейшим образом меняет бизнес, вам, скорее всего, ИИ не нужен»,— сказал эксперт. Технологии ИИ — это сложный, дорогой способ, который позволяет добиться несколько проспектов чего-то: качества, экономии, прибыли, когда все остальные методы уже исчерпаны, отметил Александр Крайнов. В этом смысле ИИ может быть применим в крупном низкомаржинальном бизнесе, но с высокими оборотами, где рост на 2–3% может вывести компанию из убытков в прибыль, а, к примеру, в небольшом кафе, где продают кофе на вынос, заменить бариста на робота будет нецелесообразно, полагает он.

Регулирование с умом

Несмотря на все преимущества (о них-то в основном и говорили на форуме), ИИ несет и огромное количество рисков, и государство должно их контролировать, полагает глава Сбербанка Герман Греф. В связи с этим сейчас ни одно обсуждение технологии не обходится без вопросов регулирования — это один из вызовов, на который предстоит ответить властям. Обсудили эту тему и на ПМЭФ.

По мнению господина Грефа, регулирование ИИ неизбежно, вопрос в том, как именно это делать. Все страны в этом плане можно разделить на три типа: со стимулирующим регулированием (Великобритания, Южная Корея, Япония), с регулятивным (Евросоюз) и с гибридным, где сочетаются регулирование и поддержка (США, Китай и Россия), отметил он. Глава «Сбера» предостерег власти от забегания вперед с регулированием, так как это может создать барьеры для развития технологии. В России уже был подобный опыт, напомнил он. «Мы побежали вперед в части регулирования блокчейна… Эта технология развивается у нас не очень хорошо»,— посетовал банкир.

Сейчас, как считает глава «Сбера», консенсус сложился: есть моральное регулирование — Кодекс этики искусственного интеллекта, к которому подключились крупнейшие разработчики, техническое и стимулирующее регулирование. К примеру, в Москве создан экспериментальный режим имплементации искусственного интеллекта.

В свою очередь, Дмитрий Григоренко подчеркнул, что ни одна технология не рождается по правилам. «Мы все понимаем, что любое регулирование — это определенное ограничение в развитии»,— заметил он. Если обществом принимается решение о необходимости регулирования, то государству важно появиться в правильный момент, полагает чиновник. Кроме того, необходимо ответить на вопросы, зачем регулировать и что именно регулировать, отметил вице-премьер. По мнению Дмитрия Григоренко, следует стремиться к балансу регулирования и свободы развития технологии.

Венера Петрова