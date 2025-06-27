Тюремная ячейка

Военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор по очередному уголовному делу в отношении предполагаемых участников террористического сообщества, действовавшего на территории ИК-2 в Калмыкии. Им назначено от семи до десяти лет колонии. Фигуранты не признали вину.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал Амира Тахтамышева, Магомеда Джамаева, Магомеда Магомедова, Таира Байгазиева и Магомедаги Алиханова виновными в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), а Магомеда Магомедова также в публичном оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, в середине 2013 года уроженец Дагестана Шахбан Гасанов, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Калмыкии, создал на территории указанной колонии сообщество «Ахлю ас-Сунна ва-ль-Джамаат» (признано террористическим и запрещено в Российской Федерации).

После освобождения в 2015 году из ИК-2, находясь в Дагестане, Гасанов объявил себя амиром, то есть руководителем незаконного вооруженного формирования. 31 марта 2015 года Шахбан Гасанов был ликвидирован в Хасавюрте при посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Однако основанное им террористическое сообщество продолжило действовать. С середины 2013 по 16 декабря 2019 годов на территории колонии в него вошли более 100 осужденных. «Участники сообщества проходили идеологическую подготовку, посещали лекции по экстремистской литературе, просматривали видеозаписи с проповедями идеологов организации "Исламское государство" (признана террористической организацией и запрещена в РФ)», - говорится в материалах дела.

Для финансирования деятельности террористического сообщества в ИК-2 был создан фонд, получивший название «байтуман». Участники собирали деньги с осужденных и иных лиц, находившихся на свободе. Кроме того, организация получала доходы от продажи на территории исправительного учреждения мобильных телефонов, планшетов и продуктов (через открытый там же магазин), а также от телефонного мошенничества и вымогательства.

Помимо прочего деньги шли на помощь участникам незаконных вооруженных формирований и террористических организаций, взятки сотрудникам ИК-2 за пронос на территорию колонии мобильных телефонов, планшетов, запрещенных экстремистской литературы, аудио- и видеоматериалов, символики сообщества и предоставление руководителям организации информации о планируемых сотрудниками ФСИН обысках и досмотрах.

Тахтамышев, Джамаев, Магомедов, Байгазиев и Алиханов являлись активными участниками организации, считают следователи. Кроме того, Магомедов якобы занимался распространением среди осужденных идеологии радикального ислама.

Правоохранители пресекли деятельность террористического сообщества в декабре 2019 года. Расследование уголовных дел участников в некоторых случаях заняло годы. Уголовное дело в отношении фигурантов слушалось в Южном окружном военном суде с осени 2023 года.

В суде Тахтамышев, Джамаев, Магомедов, Байгазиев и Алиханов не признали вину. Они настаивали на том, что, отбывая наказание в ИК-2 и исповедуя ислам, вместе с другими осужденными из числа мусульман лишь отправляли религиозные обряды. Подсудимые заявляли, что об объединении осужденных мусульман в террористическое сообщество им ничего неизвестно. Решением суда Тахтамышеву назначено семь лет колонии строгого режима, Джамаеву семь лет шесть месяцев колонии особого режима, Байгазиеву семь лет девять месяцев десять дней колонии строгого режима, Алиханову семь лет два месяца колонии строгого режима и Магомедову десять лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее за руководство террористическим сообществом на территории ИК-2 и участие в нем Южный окружной военный суд приговорил к длительным срокам наказания более 25 человек. Сейчас в суде продолжается рассмотрение дел в отношении еще нескольких лиц, в том числе бывших начальника ИК-2 Павла Батаева и его заместителя Артура Цамаева.

Кристина Федичкина