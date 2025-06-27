Почти за 25 лет животноводство СЗФО выросло в 3,2 раза

С 2000 по 2024 годы производство мяса в агропромышленном комплексе Северо-Западного федерального округа выросло в 3,2 раза, яиц — на 36%, подсчитали аналитики Россельхозбанка. Сам банк вложил в АПК СЗФО за эти годы 1,3 трлн рублей.

Как сообщил заместитель председателя правления РСХБ Денис Константинов, Северо-Западный федеральный округ занимает третье место в России по инвестициям в основной капитал АПК. Из 1,3 трлн рублей, которые Россельхозбанк предоставил аграриям за 25 лет работы в округе, 269 млрд выделено на поддержку малого и среднего бизнеса. Около 360 млрд рублей направлены экспортно ориентированным компаниям. В 2025 году объем финансовой поддержки АПК СЗФО со стороны РСХБ составил уже 108,7 млрд рублей, отметил господин Константинов.

Производство мяса скота и птицы в 2000 году в СЗФО составляло 372,2 тыс. тонн. Показатель увеличивался практически ежегодно и превышает 1 млн тонн с 2019 года. По итогам 2024 года произведено более 1,2 млн тонн. Главные мощности сосредоточены в Псковской (38% от общего результата округа) и Ленинградской (32%) областях.

Производство яиц за тот же период выросло на 36% с 3,6 млрд штук в 2000 году до 4,9 млрд в 2024 году. Среди регионов лидерство неизменно удерживает Ленинградская область, чья доля в округе составляет 75%.

Александра Тен