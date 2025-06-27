В Черноземье 28 июня будет облачно и дождливо, от +9°С до +23°С

В субботу, 28 июня, в половине регионов Черноземья прогнозируются облачность и дожди. Температура будет варьироваться от +9°С до +23°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде на протяжении суток прогнозируется облачная и дождливая погода. Ночью температура составит до +15°C. Днем — до +23°C.

В Воронеже на протяжении суток ожидается облачная погода, без осадков. Ночью — до +11°C. Днем будет облачно, без осадков, до +21°C.

В Курске синоптики обещают в течение суток облачную и дождливую погоду. Температура составит до +14°C. Днем — до +19°C.

В Липецке ночью прогнозируется облачность, до +9°C. Днем будет облачно с прояснениями, без осадков, до +22°C.

В Орле на протяжении суток ожидается облачная и дождливая погода. Температура ночью составит до +12°C. Днем — до +18°C.

В Тамбове ночью синоптики обещают облачность с прояснениями, до +9°C. Днем будет облачно, до +22°C.

Егор Якимов