Трамп: Иран не вывозил ядерные материалы с атакованных США объектов

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не вывозил ядерные материалы с объектов, атакованных Соединенными Штатами. Он сказал, что такое было бы невозможно сделать незаметно.

На пресс-конференции в Белом доме господин Трамп отметил, что перемещение таких материалов было бы опасным и потребовало бы специального транспорта, что привлекло бы внимание, передает «РИА Новости».

Заявление президента прозвучало после брифинга разведки. Этот брифинг был организован после сообщений в американских СМИ о том, что удары США не были столь эффективными, как утверждают чиновники.