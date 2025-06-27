Xiaomi идет на обгон

Новый кроссовер Xiaomi YU7 собрал 300 тыс. предзаказов за час после презентации. Китайский электрокар журналисты назвали убийцей Tesla. Новая модель Xiaomi обгоняет Model Y по мощности и максимальной скорости. При этом она немного длиннее, шире и тяжелее. Под капотом у флагманского кроссовера Xiaomi 690 л. с., разгон до 100 км/ч — чуть больше трех секунд, а пробег без подзарядки — 760 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi

Желающих купить новинку от Xiaomi настолько много, что сейчас производитель принимает заказы уже на 2028 год, рассказал “Ъ FM” основатель компании E.N. Cars Евгений Забелин. При этом эксперт прогнозирует изменение сроков ожидания авто примерно через полгода, когда спадет ажиотаж, и первые покупатели получат машины, которые успели заказать во время презентации: «Самая популярная в России машина в максимальной комплектации, которую заказывали, стоит, конечно, не 2,8 млн руб. За эти деньги можно приобрести моноприводную версию, которая, естественно, никому не интересна.

На отечественном рынке большой ажиотаж, мы, к сожалению, смогли заказать гораздо меньше экземпляров, чем было запросов. Первые машины появятся в России уже в начале сентября. Проблем с эксплуатацией Xiaomi никаких нет, основываясь на опыте взаимодействия с предыдущей моделью. Ни один завод еще ничего на своих машинах, ввезенных в РФ, принудительно не блокировал. Что касается максимальной комплектации, то она в Китае обойдется в 390 тыс. юаней, это чуть больше 4 млн руб. У нас в среднем ценник 6,9-7 млн руб. в зависимости от набора опций. При этом у Xiaomi салон выполнен в более минималистичном стиле, чем у Zeekr. Но эта машина имеет характер, харизму и значительно лучше управляется».

За первые пять месяцев 2025 года в России было продано в три раза меньше электрокаров, чем за аналогичный период прошлого года. В первую пятерку популярных марок входят Zeekr, Avatr, Geely, BYD и Tesla. Год назад в России появились первые модели Xiaomi SU7. С января по апрель включительно их было продано всего 78 штук. Электромобили в России все еще являются нишевым предложением из-за некоторых сложностей в эксплуатации, говорит автоэксперт Олег Мосеев: «Про "убийцу Tesla", наверное, все-таки громко сказано. Понятно, что конкуренция на рынке электрокаров нарастает, но слишком много у нас уже было "убийц".

Определенную долю на рынке Xiaomi, безусловно, получит. Количество заказов — это тоже всегда маркетинговая история. Далеко не все они превращаются в выдачу автомобилей. Кроме того, в Китае популярность собственных брендов набирает обороты. Так что на родине, конечно, у них преимущество перед той же Tesla есть. Хотя американцы продолжают биться за рынок КНР. По поводу России: без цифровизации производства цена машины возрастает в два раза по отношению к тому, что мы видим в Китае. Будет ли массовой эта история? Думаю, что нет. Пока не очень понятно, в каком сегменте они в итоге позиционируют автомобиль».

По данным «Автостата», продажи электрокаров в России в прошлом месяце составили 786 машин, это менее 1% от общего объема новых автомобилей, реализованных в мае.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Юлия Савина