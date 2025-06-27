СК СУ России по Дагестану проверяет факт гибели матери и ребенка на воде
В Республике Дагестан сотрудники СК СУ России по региону начали доследственную проверку по факту несчастного случая на воде, в результате которого утонули мать и ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Произошло это 27 июня возле базы отдыха «Калипсо» в Махачкале. Мать и шестилетний ребенок катались на сапборде, в какой-то момент доска перевернулась, и отдыхающие оказались под водой, подняться на поверхность они не смогли.
Следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, опрашиваются очевидцы.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.