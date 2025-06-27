СК СУ России по Дагестану проверяет факт гибели матери и ребенка на воде

В Республике Дагестан сотрудники СК СУ России по региону начали доследственную проверку по факту несчастного случая на воде, в результате которого утонули мать и ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Произошло это 27 июня возле базы отдыха «Калипсо» в Махачкале. Мать и шестилетний ребенок катались на сапборде, в какой-то момент доска перевернулась, и отдыхающие оказались под водой, подняться на поверхность они не смогли.

Следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, опрашиваются очевидцы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Наталья Белоштейн