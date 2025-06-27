В аэропорту Сочи столкнулись два самолета

Самолет, который направлялся из Сочи в Тюмень, на взлетно-посадочной полосе столкнулся с другим воздушным судном, которое прилетело из Норильска, сообщила пресс-служба южной транспортной прокуратуры. Никто не пострадал, но у одного из самолетов было повреждено крыло, а у другого — хвостовая часть, судя по фотографиям, опубликованным ведомством.

По факту произошедшего организована проверка. По ее итогам правоохранительные органы решат, стоит ли принимать какие-либо меры в отношении виновных в столкновении. Повлияло ли происшествие на расписание других рейсов, не сообщается.