Маск обратился к верховному лидеру Ирана Хаменеи

Американский предприниматель Илон Маск задал верховному лидеру Ирана Али Хаменеи вопрос в соцсети X. Бизнесмен поинтересовался, считает ли Али Хаменеи США «большим сатаной» или «величайшим сатаной».

Этот вопрос прозвучал на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном. В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана. Израильские власти полагали, что Тегеран приблизился к разработке ядерного оружия. Во время операции были атакованы атомные объекты, военные базы и физики-ядерщики.

Иран отверг обвинения и ответил ракетными запусками. В течение 12 дней стороны обменивались ударами, к которым 22 июня присоединились США. В ответ Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре и заявил о намерении избежать дальнейшей эскалации.