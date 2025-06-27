Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин назвал место следующей встречи лидеров ЕАЭС

Президент России Владимир Путин сообщил, что ближайшая встреча лидеров Евразийского экономического союза пройдет в Санкт-Петербурге. Она состоится перед Новым годом.

«Ближайшая встреча носит неформальный характер, как правило. Но все-таки связана с деловой частью»,— сказал глава государства на пресс-конференции.

Президент отметил, что доволен результатами саммита ЕАЭС в Минске. Сейчас участники объединения думают, как выстраивать дальнейшую совместную работу.

Елизавета Шмакова

Новости компаний Все