«Ближний Восток уже меняется»

$30 млрд за отказ от ядерной программы: по данным CNN, США готовы сделать Ирану щедрое предложение. План включает в себя масштабные инвестиции, снятие санкций и доступ к замороженным активам. Контакты между сторонами должны состояться на следующей неделе. Между тем Тегеран объявил о своей полной победе над Америкой и ее пособником — Израилем. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается, что Исламская Республика пойдет на компромисс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

12-дневная война закончена, прогрессивная мировая общественность обсуждает, как долго продлится мир. Есть разные выводы, но все сводится к тому, что ядерная программа Ирана не уничтожена до конца, поэтому рано или поздно ее противникам придется удары повторить. Вопрос в сроках. Как известно, аятолла Али Хаменеи провозгласил полную и безоговорочную победу не только над «сионистским образованием», но и даже над самой Америкой, которая совершила акт агрессии против абсолютно мирных объектов Исламской Республики. За духовным лидером подобные тезисы повторил президент Масуд Пезешкиян как глава светской власти, демонстрируя тем самым единство государства перед лицом внешней угрозы. Тем не менее в Тегеране признают, что ядерная программа все-таки пострадала, возможно, даже критично. Смысл этих заявлений понятен — чтобы больше не бомбили.

На следующую неделю анонсированы переговоры американской и иранской сторон. Однако требования Запада не меняются: никакого обогащения урана и бомбы. Хотите мирный атом, пожалуйста, мы готовы даже в этом финансово помочь. Между тем мало кто верит в успех подобного диалога. Хотя, если рассуждать логически, следующая война может стать последней для режима аятолл. Так что шансы достичь соглашения есть. Дональд Трамп также жестко ополчился на журналистов, которые ставят под сомнения успешность американских бомбардировок. Пресса пишет, что Белый дом в скором времени представит план нового Ближнего Востока, в результате которого войны уйдут в прошлое, наступит мир и полная идиллия. Верится в это с большим трудом, конечно.

Так что же дальше? Сейчас стороны подсчитывают убытки и оценивают свои возможности. Есть сообщения, что Иран собирается купить у Китая истребители J-10, которые, как считается, очень хорошо себя показали в трехдневной войне Индии и Пакистана. К слову, машины предполагается приобрести вместо российских Су-35 в первую очередь потому, что модели из КНР дешевле и менее прихотливы в обслуживании. Но не факт, что сделка состоится, контакты на этот счет идут давно. Пекин крайне осторожен в подобных действиях. Америка, конечно, конкурент и даже противник, но, с другой стороны, важный торговый партнер. Зачем лишний раз давать повод для разногласий? Тем более что будущее нынешней власти в Тегеране, как было сказано выше, не выглядит безоблачным.

Главный вывод понятен — Иран больше не региональный лидер, тем более не сверхдержава, которая наводит ужас на соседей. Значит, на это высокое звание претендует отныне кто-то другой.

Кандидатов много, в частности, Турция и монархии залива. Израиль, со своей стороны, восстановил позиции права сильного. Он, может, на лидерство и не претендует, но государство это лучше не злить и на прочность не испытывать. Собственно, Ближний Восток уже меняется. Что получится на выходе, пока неясно. Однако что-то подсказывает, что хуже точно не будет, а вот лучше — вполне. Процесс идет и с каждым днем все активнее. В этом и есть суть изменений нынешнего миропорядка. Хорошо было бы, конечно, обойтись без войн, но уж ничего не поделать. Человек по-прежнему несовершенен.

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Дмитрий Дризе