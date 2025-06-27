Путин: бизнес США заинтересован в возвращении на российский рынок

У России и США есть хорошие перспективы в экономическом взаимодействии, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Минске. По его словам, у американского бизнеса есть планы по возращению на российский рынок и компании США посылают соответствующие сигналы.

«Мы будем это только приветствовать. Все это нужно подготовить»,— сказал журналистам господин Путин.

Президент не раз говорил, что Россия приветствует возвращение западных компаний на внутренний рынок, однако в приоритете должны быть интересы Москвы. По мнению главы государства, если возобновление работы какой-либо компании для РФ будет невыгодно, найдутся тысячи причин, чтобы ее не пускать.