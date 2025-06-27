Парк в курском поселке благоустроит местный «Спецрегионгарант» за 66,4 млн

Администрация поселка Медвенка Медвенского района Курской области выбрала в качестве подрядчика для благоустройства парка «Советский сад» местное ООО «Спецрегионгарант». Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Компания единственная подала заявку на участие в торгах и не стала снижать начальную цену в 66,4 млн руб. Контракт заключен. Источники финансирования — местный и облбюджеты.

Подрядчику необходимо выполнить работы до 1 ноября 2025 года. Компании предстоит организовать прибрежную и пляжную зоны, обеспечить их инфраструктурой, включая навесы, спасательные посты, кабинки для переодевания и малые архитектурные формы. Также нужно оборудовать смотровую площадку с амфитеатром, создать зону с беседками и пешеходными дорожками, прогулочные зоны, парковку на 40 мест, общественный туалет и торговый объект.

По данным Rusprofile, ООО «Спецрегионгарант» зарегистрировано в 2021 году в Курске для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Владелец и гендиректор — Роман Сергеев. Выручка общества в 2024 году составила 156 млн руб., чистая прибыль — 11 млн руб.

Егор Якимов