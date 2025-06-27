Путин заявил, что открыт к встрече с Трампом

Президент России Владимир Путин заявил, что встреча с его американским коллегой Дональдом Трампом вполне возможна, но к ней необходимо готовиться. Так он ответил на вопрос специального корреспондента «Ъ» Андрея Колесникова.

«Я всегда открыт к контактам, к встрече. Я знаю, что и господин Трамп говорил о возможности встречи. Я так же, как и он, считаю, что такие встречи надо готовить, и по результатам мы должны выходить на какие-то новые рубежи сотрудничества»,— сказал российский президент. «А так в целом встреча вполне возможна, и мы с удовольствием будем ее готовить»,— добавил господин Путин.

Владимир Путин также отметил, что с большим уважением относится к американскому коллеге. «Он прошел очень большой, тяжелый и небезопасный путь возвращения во власть и в Белый дом. Он мужественный человек, это ясно»,— добавил президент.

За последнее время президенты России и США созванивались пять раз — 12 февраля, 18 марта, 19 мая, 4 и 14 июня. Главным образом обсуждался российско-украинский конфликт. Комментируя перспективу их личной встречи, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что сначала необходимо достичь конкретных договоренностей. На этой неделе Дональд Трамп говорил о планах еще раз поговорить с Владимиром Путиным о перспективах завершения конфликта на Украине.

Лусине Баласян