В еще одном ярославском округе обсудили ОК

В Любиме министр образования Ярославской области Ирина Лобода провела встречу с педагогами, родителями учеников и главами образовательных учреждений по теме создания образовательных комплексов (ОК). Как сообщили в правительстве области, ранее такие совещания прошли в Борисоглебском, Гаврилов-Ямском, Ярославском, Угличском, Тутаевском округах и в Ярославле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Любимский ОК будет включать в себя шесть школ, пять детсадов и Центр детского творчества. Опорной станет Любимская средняя общеобразовательная школа, при этом все остальные школы войдут в ОК как центры обучения, в которых сохранят традиции и устои. Образовательный процесс с 1 сентября начнется в штатном режиме.

Ирина Лобода отметила, что модернизация системы образования в Ярославской области не является уникальной — также поступают и другие субъекты страны.

«Органы власти заинтересованы, чтобы в образовательных учреждениях происходил рост заработной платы. Это возможно в том числе и за счет сокращения административного аппарата. Такая система уже показала свои положительные результаты в Тамбовской и Мурманской областях, конкретно в нашем регионе отработана на шести пилотных ОК. Уже есть опыт решения вопросов управления и взаимодействия между структурными подразделениями в составе таких единых образовательных комплексов с учетом удаленного расположения друг от друга»,— заверила министр образования.

В ходе обсуждения также отмечалось, что все средства учреждений, которые объединят в ОК, будут закладывать в прежнем объеме, а объединение усилий организаций позволит расширить возможности для допобразования детей.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что ОК будут созданы во всех округах Ярославской области. Каждая школа и каждый детский сад продолжат работу в своем здании, сохранятся педагоги, образовательные программы.

Алла Чижова