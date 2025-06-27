В Энгельсе возбудили дело о мошенничестве при реконструкции Дома офицеров

В Саратовской области следствие по материалам прокурорской проверки возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе проверки исполнения законодательства при расходовании бюджетных средств в рамках реализации нацпроекта «Культура» прокуратура региона по поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко выяснила, что в марте позапрошлого года ГКУ СО «Управление капитального строительства» заключило с АО «ФЛАН-М» госконтракт на работы по сохранению Дома офицеров Красной армии в Энгельсе. Спустя месяц подрядчик привлек к выполнению работ ООО «ФракДжет-Строй». В мае того же года эта организация задействовала для исполнения контракта ООО СЗ «Межрегионстрой» в рамках договора субподряда.

Надзорное ведомство установило, что субподрядчик представил ложные документы о выполнении ряда строительно-монтажных работ. Также некоторые работы были выполнены не по проектным решениям. При этом заказчик принял их и выплатил свыше 2,1 млн руб. Прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела по данному факту.

Павел Фролов