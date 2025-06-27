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Коммерсантъ FM
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Путин словами «сами скоро сдохнут» ответил на попытки похоронить экономику РФ

Президент России Владимир Путин, комментируя попытки западных стран «похоронить» экономику России, заявил, что они «сами скоро сдохнут, а нас хоронят».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Что в странах Запада происходит? Они все время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят не переставая»,— заявил Владимир Путин на пресс-конференции в Минске.

По словам главы государства, рост экономики РФ составил 4,3% в 2024 году, в 2023 году — 4,1%. В этом году, сказал президент, рост будет «скромнее намного с целью борьбы с инфляцией».

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