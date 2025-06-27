Путин заявил о контактах переговорщиков России и Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что члены российской и украинской делегаций, участвовавшие в переговорах в Стамбуле, находятся в оперативном контакте. Москва готова провести третий раунд переговоров, добавил он.

«Руководители переговорных групп с обеих сторон, они, кстати, находятся в постоянном контакте оперативном друг с другом, постоянно они созваниваются, на мой взгляд, это уже неплохо. Они сейчас между собой договариваются по времени очередной встречи»,— сказал российский президент журналистам в Минске.

Россия и Украина после возобновления прямых контактов спустя три года провели две встречи в Стамбуле — 16 мая и 2 июня. Следующий раунд переговоров планировалось провести после 22 июня. МИД РФ сообщал, что сроки третьего раунда переговоров определяются главами делегаций: российскую возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Рустем Умеров.

Лусине Баласян