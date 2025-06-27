На Северной магистрали стартовал трудовой семестр студенческих отрядов

Сегодня в Ярославле состоялось открытие студенческого трудового семестра. В мероприятии участвовали руководители дороги, представители профсоюза железнодорожников, студенты.

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Этим летом Северную магистраль местом своей работы выбрали более 400 будущих специалистов. В ближайшие два месяца они приобретут свой первый профессиональный опыт на предприятиях локомотивного, инфраструктурного и энергетического комплекса дороги, значительная часть будет трудиться в пассажирском комплексе.

«Особое внимание на магистрали уделяется молодым работникам. Это касается мер социальной поддержки, жилищной политики, льготной ипотеки, предоставления служебного жилья, возможности профессионального роста и много другого. Уверен, что студенты интересно и с пользой проведут время на практике, а после окончания обучения вернутся в компанию, связав своё будущее с “Российскими железными дорогами“», – отметил начальник Северной железной дороги Рашид Сайбаталов.

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Отряды сформированы из студентов высших учебных заведений. Северная железная дорога предоставит практикантам комфортные и безопасные условия для труда и проживания, заработную плату, возможность получить рекомендации и трудоустроиться после окончания обучения. Их работу будут курировать опытные наставники. Для участников студенческих отрядов также предусмотрена насыщенная культурно-досуговая программа и спортивные мероприятия для неформального общения и командообразования.

ОАО «РЖД» — филиал Северная железная дорога