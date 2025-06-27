Минюст признал иноагентами музыканта Наума Блика и комика Евгения Трикоза

Минюст признал иностранными агентами комика Евгения Трикоза, музыканта Дмитрия Иордатия (Наум Блик), правозащитников Тамиллу Иманову и Артема Клыгу, блогера Евгения Егорченко и активиста Ивана Звягина.

Согласно сообщению ведомства, внесенные в перечень распространяли материалы иноагентов и ложную информацию о решениях российских властей, выступали против проведения боевых действий на Украине и формировали негативный образ российской армии.

По состоянию на 27 июня в реестре числятся 1026 физических и юридических лиц (включая тех, с кого уже сняли статус).

Полина Мотызлевская