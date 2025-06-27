Возбуждено дело о мошенничестве с билетами на хоккей в Ярославле

В Дзержинском районе Ярославля полиция возбудила уголовное дело из-за мошенничества, совершенного под предлогом продажи билетов на хоккейный матч. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов Фото: Андрей Иванов

29-летний житель города в апреле 2025 года, когда ярославский «Локомотив» выступал в плей-офф, нашел в соцсетях человека, который хотел купить билеты на матч. В личных сообщениях подозреваемый пообещал продать имеющиеся у него билеты, однако после получения перевода в размере 3 тыс. руб. заблокировал болельщика.

В полиции ярославец признался в содеянном, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время устанавливают причастность подозреваемого к другим подобным преступлениям.

Алла Чижова