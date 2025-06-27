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С ветеранского госпиталя в Дзержинске взыскали 1 млн рублей за гибель пациента

Дзержинский горсуд Нижегородской области частично удовлетворил иск граждан, чей близкий родственник умер в государственном госпитале ветеранов войн имени А. М. Самарина. Об этом сообщили в суде 27 июня 2025 года.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, пациент госпиталя умер 14 апреля 2022 года из-за ненадлежащего исполнения обязанностей медицинским работником. Уголовное дело в отношении медсестры прекратили из-за истечения сроков давности.

По гражданскому иску суд решил взыскать в пользу родственников совокупно 1 млн руб. за моральный вред, 42,7 тыс. руб. ущерба и судебные расходы. Решение в силу пока не вступило.

Галина Шамберина