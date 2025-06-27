Четырех ижевчанок обвиняют в мошенничестве с компенсациями для инвалидов

Прокуратура Удмуртии направила в суд уголовное дело четырех жительниц Ижевска, обвиняемых в мошенничестве (ст. 159.2 УК РФ) при получении компенсации за покупку средств технической реабилитации, сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что одна из обвиняемых — работница сферы реализации ортопедических изделий — привлекала к преступлениям других лиц. В 2020-2023 годах фигурантки предлагали инвалидам и их законным представителям получить подложные документы о фиктивном приобретении технических средств реабилитации, что позволяло им обращаться в Фонд пенсионного и социального страхования для получения компенсаций.

Общая сумма ущерба, причиненного федеральному бюджету, превысила 1,5 млн руб. На имущество обвиняемых наложен арест для обеспечения возмещения вреда. Уголовное дело рассмотрит Первомайский райсуд Ижевска. Максимальный срок лишения свободы по статье десять лет.