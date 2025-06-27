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Пермские театры остались без «Золотых масок»

В сезоне-2023/2024 пермские театры не получили ни одной «Золотой маски». Информация о лауреатах премии размещена на сайте Российской национальной театральной премии. Победу в номинации «Лучшая работа дирижера» одержал дирижер Пермской оперы Валерий Платонов. Тем не менее награда господину Платонову вручена за оперу «В ночь лунного затмения», поставленную в Башкирском театра оперы и балета.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В прошлом сезоне пермские театры завоевали восемь «Золотых масок». Среди победителей были постановщики, артисты и дирижеры Пермского театра оперы и балета, а также Театра-Театра.