В Татарстане возбудили дело об уклонении от налогов на 31 млн рублей

Следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело в отношении руководства ООО «Тат Строй Комплект» по подозрению в уклонении от уплаты НДС на сумму более 31 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, с января 2020 по март 2023 года директор, учредитель и фактический руководитель предприятия путем внесения в налоговые декларации ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 13 контрагентами уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость.

Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц). Противоправная деятельность выявлена в ходе следственных действий, проведенных совместно с сотрудниками УЭБиПК МВД и УФНС. Проводятся обыски и иные следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

По данным Rusprofile, ООО «Тат Строй Комплект зарегистрировано в 2016 году в Казани и занимается оптовой торговлей изделиями из керамики и стекла, а также чистящими средствами. Выручка компании в 2023 году составила 70 млн рублей, прибыль — 468 тысяч рублей.

Анар Зейналов