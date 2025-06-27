В Якутии задержали главу штаба «Мы вместе» по делу о мошенничестве

Руководителя волонтерского штаба «Мы вместе» Айыллаана Винокурова задержали в Якутии. Его подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам.

По информации SakhaDay, Айыллаана Винокурова задержали вчера. По делу также были задержаны еще несколько человек. Издание не уточняет, кто именно. По предварительным данным, главу штаба подозревают в мошенничестве, связанном с грантовыми средствами. В ближайшее время ожидается судебное заседание по избранию меры пресечения.

Айыллаан Винокуров возглавляет штаб «Мы вместе» с февраля 2024 года. Он также является руководителем общественного движения «Якутия с тобой», Центра по работе с волонтерами республики и центра «Патриот». Эти организации занимаются сбором гуманитарной помощи для участников СВО.