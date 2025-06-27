В Самарской области сельскую жительницу оштрафовали за регистрацию мигрантов

Большеглушицкий районный суд рассмотрел уголовное дело 46-летней жительницы районного центра. Она обвинялась по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ», сообщили сегодня в областном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, с марта по апрель 2025 года собственница дома в селе Большая Глушица зарегистрировала у себя трех иностранцев, однако фактически предоставлять им жилое помещение для проживания не планировала.

В итоге суд назначил гражданке наказание в виде штрафа в размере 105 тыс. руб.

Алексей Алексеев