На Западном и в центре Ростова 73 дома остаются без горячей воды
Без горячей воды в Западном микрорайоне и в центре Ростова 27 июня остаются 73 дома. Об этом сообщает в своем Telegram-канале министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
После проведения планово-предупредительных работ и гидравлических испытаний на теплосетях продолжается устранение выявленных дефектов.
«Специалисты теплоснабжающих компаний работают в круглосуточном режиме, чтобы восстановить подачу ГВС в домах жителей. Для этого задействовано 30 единиц спецтехники и 19 аварийно-ремонтных бригад общей численностью 66 человек»,— отметила госпожа Пшеничная.
По словам министра, подача горячей воды планируется до конца текущей недели.