На Западном и в центре Ростова 73 дома остаются без горячей воды

Без горячей воды в Западном микрорайоне и в центре Ростова 27 июня остаются 73 дома. Об этом сообщает в своем Telegram-канале министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

После проведения планово-предупредительных работ и гидравлических испытаний на теплосетях продолжается устранение выявленных дефектов.

«Специалисты теплоснабжающих компаний работают в круглосуточном режиме, чтобы восстановить подачу ГВС в домах жителей. Для этого задействовано 30 единиц спецтехники и 19 аварийно-ремонтных бригад общей численностью 66 человек»,— отметила госпожа Пшеничная.

По словам министра, подача горячей воды планируется до конца текущей недели.

Наталья Белоштейн