Оплата останется на своей «Волне»

Российские банки начали тестировать аналог Apple Pay. Технологию внедряет Национальная система платежных карт. Сервис называется «Волна» и работает на соединении Bluetooth Low Energy. Анонсировали его минувшей осенью. На своей конференции НСПК рассказала, что к пилоту присоединились пять российских банков, среди которых ВТБ и ПСБ. Сервис Apple Pay фактически перестал работать в России после начала боевых действий на Украине. У пользователей Android бесконтактные платежи по-прежнему функционируют, потому что в этой системе у разработчиков есть доступ к специальному чипу NFC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Перспективы платежей по Bluetooth оценила сооснователь консалтинговой компании Futureproof Екатерина Семерикова: «В мире давно существовали такие стартапы, особенно в странах, где не были распространены банковские карты, это была попытка сделать инклюзивные платежи там, где уже появлялись смартфоны, но все еще не было активной карточной инфраструктуры. В развитых странах на самом деле Bluetooth-платежи не очень распространенная технология, но в России это одна из возможностей сделать аналог Pay-сервисов, которых многим потребителям до сих пор не хватает.

NFC-технология более распространенная, чем Bluetooth, поскольку терминалы уже готовы к приему NFC-платежей. Один форм-фактор в виде платежных карт с чипом был заменен на другой в виде смартфона, где тоже NFC-чип. При этом часть терминалов уже имеют возможность принимать Bluetooth-платежи, но часть просто не поддерживают эту технологию. И здесь два варианта: либо такие платежи в торговых точках, которые используют старые терминалы, будут недоступны, либо необходимо заменять терминалы на новые. Нужно смотреть, насколько это будет выгодно».

По данным РБК, внедрение такой технологии может занять от трех до пяти лет. Правда, тогда встанет вопрос: а нужно ли вообще ее развивать или Apple Pay заработает раньше, отмечает главный редактор AppleInsider.ru Ренат Гришин: «Вообще, Apple Pay работает в России как технология, но она не поддерживает карты "Мир", а из-за банковских санкций трансакции не проходят по картам Visa и MasterCard. То есть как только банковские санкции будут сняты, Apple Pay автоматически заработает. Нужно будет, чтобы началась поддержка карт "Мир".

Что касается Bluetooth, они поменяли одну радиоволну на другую. Но что мешает Apple так же перекрыть этот канал? Так как iOS — полностью закрытая платформа, последнее слово будет за Apple. Смысла вкладывать деньги в это я лично не вижу. Понятно, что они хотят, чтобы это работало сейчас, пока остаются банковские санкции. Но как будто проще развивать систему с NFC».

Некоторые российские банки тестируют собственные сервисы Bluetooth-платежей. Например, «Сбер» обещает запустить такой инструмент до конца года.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Илья Сизов