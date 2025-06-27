В польской Старой Вси мужчина застрелил двух человек и одного ранил

На юге Польши, в Старой Вси, произошла стрельба, в результате которой погибли два человека и один был ранен. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Инцидент произошел в пятницу в одном из жилых домов. Полиция сообщила, что подозреваемый скрылся в лесу. Его автомобиль уже найден, но мужчина пока не задержан. Ведется активный розыск 57-летнего мужчины.

Правоохранительные органы предупреждают, что подозреваемый может быть вооружен и опасен. Также уточняется, что он является отцом одной из жертв.