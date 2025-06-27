Приставы Татарстана прекратили более 1,5 тысячи исполнительных производств в отношении 460 должников — участников специальной военной операции (СВО) на общую сумму 138 млн рублей. Об этом сообщил первый заместитель руководителя ГУ ФССП по республике Альберт Ибятуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане списали долги на 138 млн рублей 460 участникам СВО

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане списали долги на 138 млн рублей 460 участникам СВО

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Долги аннулированы с 1 декабря 2024 года в рамках новых финансовых гарантий для военнослужащих. Военнослужащие, заключившие контракт после 1 декабря 2024 года, и их супруги освобождаются от возврата кредитной задолженности на сумму до 10 млн рублей при наличии судебного решения, полученного до этой даты.

С начала 2025 года приставы республики приостановили 20 тысяч исполнительных производств в отношении 8,5 тысячи должников на общую сумму 1,2 млрд рублей. За весь период СВО количество приостановленных производств составляет около 56 тысяч на сумму более 3,5 млрд рублей.

Анар Зейналов