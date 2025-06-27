В Татарстане списали долги на 138 млн рублей 460 участникам СВО
Приставы Татарстана прекратили более 1,5 тысячи исполнительных производств в отношении 460 должников — участников специальной военной операции (СВО) на общую сумму 138 млн рублей. Об этом сообщил первый заместитель руководителя ГУ ФССП по республике Альберт Ибятуллин.
В Татарстане списали долги на 138 млн рублей 460 участникам СВО
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Долги аннулированы с 1 декабря 2024 года в рамках новых финансовых гарантий для военнослужащих. Военнослужащие, заключившие контракт после 1 декабря 2024 года, и их супруги освобождаются от возврата кредитной задолженности на сумму до 10 млн рублей при наличии судебного решения, полученного до этой даты.
С начала 2025 года приставы республики приостановили 20 тысяч исполнительных производств в отношении 8,5 тысячи должников на общую сумму 1,2 млрд рублей. За весь период СВО количество приостановленных производств составляет около 56 тысяч на сумму более 3,5 млрд рублей.