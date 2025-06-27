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Генеральным менеджером БК «Пари НН» назначен Николай Галаев

Генеральным менеджером нижегородского баскетбольного клуба «Пари НН» назначен Николай Галаев. Ранее он занимал должность генерального менеджера департамента резерва команды, сообщили в клубе.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В новом статусе господин Галаев продолжит отбирать игроков для основной и резервной команды. «Приоритетом развития БК “Пари НН” в ближайшие несколько лет станет воспитание собственных кадров, акцент на привлечение и удержание перспективной молодежи», — отметили в клубе.

В свою очередь бывший генеральный менеджер Сергей Панов остается президентом БК «Пари НН», говорится на сайте команды.

Владимир Зубарев