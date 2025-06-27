МВД Британии отказывает украинцам в убежище и предлагает им вернуться на родину

МВД Великобритании объясняет беженцам с Украины, что те могут вернуться в «более безопасные районы» страны, не охваченные боевыми действиями, пишет The Guardian. На этом основании ведомство отказывает им в предоставлении убежища.

В письмах с отказами МВД указывает, что риски, связанные с военным конфликтом, не подпадают под действие Конвенции ООН о статусе беженцев. Им объясняют, что вместе с тем на родине они могут обратиться за помощью в Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и местные организации, чтобы избежать нищеты.

В юридической компании Sterling Law газете рассказали, что в январе министерство выпустило рекомендации, по которым Киев и западные регионы Украины считаются «в целом безопасными» местами для проживания. «Тревожная и растущая тенденция», по мнению юристов, вызвана этими обновлениями.

Сейчас украинцы могут 18 месяцев жить в Великобритании по программе временной визы. В королевстве действует программа Homes for Ukraine («Дома для Украины»), которая дает волонтерам возможность предоставлять жилье украинским беженцам. Приехавшим в страну украинцам разрешается работать и получать доступ к льготам, а дети могут посещать местные школы. По данным МВД, Великобритания предоставила помощь более чем 300 тыс. беженцев с Украины, пишет газета.