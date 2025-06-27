Следствие начало проверку после гибели астраханки в результате падения дерева

Ахтубинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Астраханской области приступил к процессуальной проверке по факту гибели жительницы ЗАТО г. Знаменск в результате падения дерева. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, трагедия произошла сегодня, 27 июня, около подъезда одного из домов на ул. Комсомольской. Там на женщину упало дерево в результате сильного порыва ветра.

Прибывшие на место медики «скорой» пытались реанимировать 75-летнюю женщину, но безуспешно. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Как только проверка завершится, специалисты примут процессуальное решение.

Павел Фролов