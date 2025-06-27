Донское МЧС напомнило правила безопасности рыбакам в День рыболовства

С 1 июня 2025 года в Ростовской области официально отменен нерестовый запрет на рыбную ловлю. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС в преддверии Всемирного дня рыболовства, который отмечается 27 июня.

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Рыболовы могут свободно отправляться на водоемы, однако должны соблюдать установленные правила. Разрешается использовать только определенные снасти, необходимо придерживаться суточных норм вылова и избегать краснокнижных видов — белугу, осетра, севрюгу и стерлядь, поясняют в сообщении.

Для рыбалки доступны — р. Мокрая Чумбурка, Таганрогский залив, участок у гирла Миусского лимана, часть Веселовского водохранилища, реки Аксай, Тузлов, Грушевка, Койсуг, Дон, Маныч, Соленое и Таяловское озера, Цимлянское водохранилище и Кулешовские пруды.

Действуют временные ограничения: до 14 июня запрещен вылов раков на всей территории области, кроме Цимлянского водохранилища, где запрет продлится до 15 сентября. До 30 июня сохраняются ограничения на рыбалку на Маныче от устья до Усть-Манычского гидроузла.

Полностью запрещена рыбалка в нерестово-рыбоходных каналах гидроузлов, зонах отчуждения мостов и гидротехнических сооружений, а также на расстоянии менее 500 м от устьев рек и в Донском запретном пространстве.

Установлены суточные нормы: не более 5 кг рыбы на человека в сутки или одна рыба, если ее вес превышает 5 кг. Для сазана действует лимит до 3 штук, для сома и толстолобика — до 2 штук, для рыбца — до 2 штук.

МЧС напоминает о мерах безопасности на воде. Перед выходом необходимо тщательно подготовить лодку, проверить ее исправность, средства связи, навигационные приборы и спасательные средства. Важно сообщить родным и близким о месте рыбалки и времени возвращения. Ведомство подчёркивает недопустимость употребления алкоголя во время рыбалки.

Валентина Любашенко