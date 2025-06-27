Самарский перевозчик начал проверку после скандала со сломанным автобусом

В Самаре началось расследование после инцидента с автобусом №67, который сломался по пути из Кошелев-парка к торговому центру «Мега». Пассажиры пожаловались, что кондуктор, якобы не знающая русского языка, отказалась возвращать деньги. Представители ООО «СамараАвтоГаз» утверждают, что сотрудник владеет русским и просто промолчала в конфликтной ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Пассажиры также отметили, что сотрудники компании заявили: «проехали несколько остановок — значит, платите», и не ответили на вопросы о кондукторе, после чего бросили трубку. В ООО «СамараАвтоГаз» прокомментировали, что в случае поломки автобуса всех пассажиров пересаживают в следующий автобус, а для возврата денег нужно подать письменное заявление.

Компания извинилась за неудобства и сообщила, что служебная проверка уже начата, а сотрудник отстранен от работы.

Георгий Портнов