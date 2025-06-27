В администрации Тольятти продолжается кадровый голод

В тольяттинском Центре занятости населения сегодня прошел второй региональный этап всероссийской ярмарки трудоустройства в рамках национального проекта «Кадры». Представила свои вакансии и администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщили в горадминистрации, специалисты востребованы в департаменте городского хозяйства, департаменте дорожного хозяйства и транспорта и других подразделениях.

Как следует из предоставленной информации, самый большой недокомплект в департаменте дорожного хозяйства и транспорта, там не хватает семи специалистов. В частности, ищут начальника отдела развития дорожного хозяйства, ему предлагается оклад в 49,5 тыс. руб.

В департаменте по управлению муниципальным имуществом недокомплект в два сотрудника, в департаменте экономического развития — в три. В управлении физической культурой и спортом ищут трех специалистов, в том числе начальника финансово-экономического отдела с тем же окладом в 49,5 тыс. руб. Трех человек недостает в департаменте городского хозяйства.

О том, что администрация Тольятти переживает кадровый голод «Ъ-Волга» сообщал еще в январе 2025 года. Источник связывал это с тем, что ряд сотрудников предпочли покинуть администрацию вслед за своими руководителями. За прошедшие полгода ситуация с кадрами не изменилась.

«Мы ждем на работу талантливую молодежь, а в следующем году планируем начать целевое обучение и готовить своих специалистов»,— заявила сегодня на открытии ярмарки вакансий руководитель кадровой службы администрации Тольятти Ольга Миневалиева.

Алексей Алексеев