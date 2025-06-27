В Саратове будут судить жителя Ростовской области за покушение на мошенничество

Ленинский районный суд Саратова рассмотрит уголовное дело о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК) в отношении 20-летнего жителя Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Согласно релизу, с 1 по 2 апреля текущего года фигурант и прочие неустановленные следствием лица ввели в заблуждение женщину касательно спонсирования незаконных организаций в результате утечки ее персональных данных. Они потребовали у нее свыше 1 млн руб., обещав якобы урегулировать ситуацию.

При этом женщина осознала незаконность действий и обратилась в правоохранительные органы. «Оперативный эксперимент» позволил задержать фигуранта при получении муляжа под видом обещанных денег. Житель Ростовской области полностью признал вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд на рассмотрение.

Павел Фролов